今年の夏のボーナスについて、帝国データバンクが1043社に行ったアンケートで、37.1％の企業が従業員1人当たりの平均支給額が「増加する」と回答しました。また、平均支給額は47.7万円と、去年と比べ1.8万円増加しています。一方で、ボーナスにも中東情勢の影響が出始めています。機械製造業からは「ナフサ由来の原材料の値上がりと品不足で業績が大幅に悪化したため、賞与の支給額を大幅に減らすことになった」との声や、食品製造