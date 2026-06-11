「楽天８−２巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）巨人の連勝が「６」でストップ。古巣相手に初登板となった先発の田中将が移籍後最短ＫＯとなる２回５失点と誤算だった。１２球団勝利のかかったマウンドだったが、初回４安打、２盗塁と楽天打線を止められず、いきなり４失点。二回には２死からピンチを招いてマッカスカーに適時打を浴びた。試合後、橋上監督代行は田中将の投球について「ちょっと今日は状態があまり