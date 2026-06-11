全日本プロレスは11日、新宿FACEで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。第1試合には世界ジュニアヘビー級王者の立花誠吾は小河彪と組んで挑戦者の田村男児は河野真幸と組んでタッグで対戦。18日の後楽園大会までの最後の前哨戦は立花と田村が先発した。田村がヘッドロック、ショルダーアタックで王者を圧倒。王者もアームホイップなどで対抗する。5分すぎ、再び激突。立花がエルボーなどを見せると田村は脳天砕き、エル