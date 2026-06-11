「西武４−１広島」（１１日、ベルーナドーム）広島が逆転負けを喫し、３連敗となった。同一カード３連戦３連敗は、今季４度目。交流戦に限れば、５月２６〜２８日・ロッテ戦、同月２９〜３１日・ソフトバンク戦に続き３度目で、同一年での３度目の３連敗は、年間１８試合となった１５年以降、初めて。０−０の四回、平良の３四死球で２死満塁とし、暴投で先制点を奪取したものの、その後は無得点。パワーピッチャーの前に封