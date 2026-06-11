◇交流戦巨人2―8楽天（2026年6月11日楽天モバイル）巨人・田中将大投手は移籍後初めて古巣の楽天戦に登板したが、2回6安打5失点で3敗目を喫し、史上25人目となる12球団勝利も逃した。24年9月28日オリックス戦以来、621日ぶりの仙台での登板を勝利で飾れず「チームに迷惑かけましたし、後続のやっぱり投手たちにも負担をかける形になってしまったんで、もう本当に悔しさしかないですね」と悔やんだ。初回先頭・平良に右