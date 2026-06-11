◇交流戦オリックス4―2ヤクルト（2026年6月11日京セラドーム）今季5度目の同一カード3連勝。本拠地・京セラドームでは23勝5敗と無類の強さに、オリックス・岸田監督は「投手がしっかり抑えられていますよね、ホームはね。ビジターだと点を取った分、守りに行くというところと、（ホームでは）投げてから点を取ってくれというところでは、多少プレッシャーのかかり方は違うと思いますからね」と地の利を強調した。日本ハ