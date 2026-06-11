6月11日（木）に放送された『徹子の部屋』には、木村多江が出演。テレビ初告白となる18歳の娘のエピソードを明かした。【映像】木村多江、18歳の愛娘は「私とは全然似てない。派手な感じ」貴重な2ショットに「かわいいわね」「子どもがいることは別に隠していたわけではないのですが、子どもを守るために話さなかったんです。でも、今日は徹子さんにお会いするから、もう全部お話ししようと思って」と、少し照れくさそうに切り出し