北中米ワールドカップでは2026-27競技規則をもとに様々な新ルールや運用が行われる。■交代の時間制限交代で退く選手は交代ボードが表示されてから10秒以内に退出しなければいけない。複数の交代が同時に行われる場合、最後の交代の表示が行われたときに計測を開始する。時間を超過した場合、退く選手はそのままピッチから離れる一方、途中出場予定の選手はプレー再開から60秒が経った上でアウトオブプレーになるまでピッチ