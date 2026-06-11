ロアッソ熊本は11日、九州産業大FW中山大耀(21)の2027年1月加入内定を発表した。中山は清水東高から九州産業大に進学。3年連続でデンソーチャレンジカップの九州選抜メンバーに選出されていて、一昨年は九州大学リーグ1部21試合18得点、昨年は九州大学リーグ1部16試合17得点でそれぞれ得点ランキング2位だった。昨年はベストFWに選出されている。今季はここまで6試合4得点を記録している。クラブは「両足でのシュート力を持