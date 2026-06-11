湘南ベルマーレは11日、長澤徹監督が来季も指揮することを発表した。長澤監督は今季から監督を務めていて、J2・J3百年構想リーグは12位だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「引き続き湘南ベルマーレの指揮を執れることを大変嬉しく思うとともに、目標達成に向けて危機感をしっかりと持ち、進んでいきたいと思っています」「私たちはまだ道半ばです。選手一人ひとりが主体的に挑戦し、チームとして日々進化を