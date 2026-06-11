リベマ・オープン 大会期間：2026年6月8日～2026年6月13日 開催地：オランダ シェルトゲンボッシュ コート：芝 結果：[カタジナ ピーター / アンナ シスコバ] 1 - 2 [ウ ファンシエン / 穂積 絵莉] 試合の詳細データはこちら≫ リベマ・オープン第4日がオランダ シェルトゲンボッシュで行われ、女子ダブルス準々決勝で、カタジナ ピーター / アンナ シスコバと第4シ&