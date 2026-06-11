HSBC選手権 大会期間：2026年6月9日～2026年6月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[レイラ フェルナンデス / ラウラ シグムント] 0 - 0 [セリーナ ウィリアムズ / ビクトリア ムボコ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第5日がイギリス ロンドンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、レイラ フェルナンデス / ラウラ シグムントとセリーナ ウィリアムズ / ビクトリア ムボ