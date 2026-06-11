SNSで大人気！『メロとタビ』より▶▶『メロとタビ』の人気エピソードを読むブログ『まめきちまめこニートの日常』で知られ、アニメ化でも話題を呼んだ、大人気ブロガーのまめきちまめこさん。その待望の新刊『メロとタビ』が、発売前に早くも累計7万部を突破し、Instagramのフォロワー数も56万人を超えるなど、いまSNSで大きな反響を呼んでいます。本作は、まめきちまめこさんが愛するきょうだい猫たちをモデルにしたス