大会終盤を迎えている「県高総体」です。 7日目の11日(木)は、「サッカー男子の準決勝」の2試合が行われました。 2大会ぶりの優勝を狙う「国見」と、6大会ぶりの決勝進出を目指す「創成館」の準決勝 第1試合。 試合は前半10分に動きます。 国見は、MFの金澤選手が左サイドからドリブルで中央に切り込みシュート。 幸先よく先制します。 対する創成館は17分、相手陣内で酒井選手がロ