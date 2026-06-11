「ソフトバンク３−２阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）阪神・湯浅投手が右足を痛め、試合後にトレーナー２人に両肩を抱えられながらバスに乗り込んだ。湯浅は投げ終わって痛めたかと問われると「たぶん」と答え、歩くのも難しいかとの問いには「マジで分からないです」と答えた。湯浅はこの日、六回に登板。２死二、三塁のピンチを招いたが、ソフトバンク・柳田を二ゴロに打ち取った。この際、打球に反応して一塁方