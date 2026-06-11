フジテレビ系「この世界は１ダフルＷ杯直前ＳＰ★外国人１万人が選んだスゴい日本人選手ベスト１０」が１１日に放送され、東野幸治、ＳｎｏｗＭａｎ・渡辺翔太がＭＣを務めた。長年、日本代表のエースとして活躍してきたＪ３福島でカズこと三浦知良が３位にランクイン。かつてイタリアのセリエＡ・ジェノアでプレーしたこともあり、おもにイタリア人から「彼はサムライ」などの賛辞が寄せられた。また、クロアチア代表で世