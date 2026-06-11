V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、ミドルブロッカーの赤星理奈（23）、アウトサイドヒッターの師岡詩帆（23）と2026-27シーズンの選手契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 熊本県出身の赤星は九州共立大学在学中の2024年にカノアへの入団が内定。ルーキーイヤーとなった2025-26シーズンは、Vリーグ女子の