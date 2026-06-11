「楽天８−２巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）楽天が大勝し、連敗を５でストップ。塩川監督代行は指揮を執って２戦目で初勝利となった。打線が２桁１５安打８得点と爆発。かつての同僚、巨人・田中将相手に初回から猛攻を仕掛け、いきなり４点を先取。二回にも１点を加えてＫＯした。５−０の六回には先頭・黒川、辰己の連打にマッカスカーが中越え３ランで続きリードを広げた。先発の滝中は８回４安打２失点で