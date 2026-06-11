欧州中央銀行（ECB）の建物＝ドイツ・フランクフルト（ロイター＝共同）【フランクフルト共同】欧州中央銀行（ECB）は11日の理事会で、中東危機に伴う物価高を抑えるため利上げすると決めた。利上げは2023年9月以来、2年9カ月ぶり。政策金利として重視する中銀預金金利は0.25％上げ2.25％にする。17日から適用する。米国とイスラエルによる今年2月末のイラン攻撃以降、日米欧の主要中銀で利上げは初めて。日銀も来週0.75％から