「ソフトバンク３−２阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが競り勝って５連勝。２−２の七回２死二塁で牧原大が右前に勝ち越しタイムリーを放った。打線は１点を追う四回、正木が左越えに５号同点ソロ。この回はなおも無死一、三塁と攻め、栗原の中犠飛で２点目を奪った。先発のスチュワートは５回２／３を７安打２失点だった。