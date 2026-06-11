タレントの辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が、本格的な手料理に挑戦し、「お店出してください」「美味しそう」など反響が寄せられている。【映像】希空の本格的な手料理（複数カット）これまでにも、お菓子作り用のInstagramアカウントで“プロ顔負け”の腕前を披露してきた希空。2026年2月14日のバレンタインデーにはYouTubeチャンネルでいちごミルフィーユを作る動画をアップ。使用済みのキッチン用品が