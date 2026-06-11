６月１４日の函館５Ｒ・芝１０００メートルでデビューするパンジャケリー（牡２歳、栗東・橋田宜長厩舎、父ディスクリートキャット）が、好仕上がりを見せている。１０日の最終追い切りは佐々木大輔騎手＝美浦・菊川正達厩舎＝が騎乗。Ｗコースを馬なり単走で４ハロン５５秒２―１２秒６と、上々の動きを披露した。島津助手は「佐々木騎手も『だいぶいいですね』と言ってくれました。普段僕が乗っていてもいいので、初戦から期