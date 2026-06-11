【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆日本ハム・細野晴希―中日・柳裕也（１８時・エスコンフィールド）◆楽天・岸孝之―広島・玉村昇悟（１８時・楽天モバイル最強パーク宮城）◆西武・高橋光成―巨人・竹丸和幸（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・広池康志郎―ＤｅＮＡ・入江大生（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・ペルドモ―阪神・村上頌樹（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・前田純―ヤク