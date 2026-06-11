◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほペイペイ）阪神・湯浅京己投手が右足を負傷した。６回２死二、三塁、柳田を二ゴロに打ち取った４球目を投げ終えた際に右足をひねったとみられる。試合後には両脇をトレーナーに支えられながら球場を後にしながら「映像見てください。明日にならないと分からないです」と苦い表情。藤川監督は「ちょっと足をひねりましたね。明日すぐは難しいかもしれ