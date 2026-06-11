◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天が巨人に勝利し、連敗を止めた。塩川監督代行が２戦目で初勝利を挙げた。塩川監督代行は「ほんとに選手が気持ちを前面に出したプレーをしてくれた結果だと思います」と声を弾ませた。序盤から主導権を握った初回先頭で平良が右前安打で出塁すると、二盗に成功。１死三塁となり辰己が投手強襲の適時内野安打で先制した。さらに１死