【マクドナルド】の「ハッピーセット®」は、子ども向けのセットですが、大人も注文でき、マクドナルドのベーシックなメニューが食べられるところも魅力的。そして何より、セットについてくるおもちゃを楽しみにしている人も多いのでは？ 2026年6月11日までは、「ちいかわ」とコラボしたおもちゃが登場中。マクドナルドのユニフォームを着たキャラクターの3Dフィギュア、全8種類のラインナップ