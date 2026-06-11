アイルランドの調教馬で数々のＧ１で健闘したザライオンインウィンター（牡４歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父シーザスターズ）が調教中に骨折し、安楽死となったことを６月１１日、複数の欧州の競馬メディアが伝えた。クイーンアンステークス・Ｇ１（６月１６日、英アスコット競馬場・芝１６００メートル）を目指していたが、アクシデントに見舞われて世を去った。同馬は２歳だった２４年にデビュー２連勝し、翌年