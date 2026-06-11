夏の衣替えが完了したら、それと同時に髪色もチェンジするのが吉。気になる白髪のフォローは、ベタッと重く見えやすい白髪染めからナチュラルな「白髪ぼかし」へ移行しませんか？ 軽やかなボブと組み合わせれば、季節感もシャレ感もグンとアップ！ シルエットや色合いによるメリットをチェックしておくことで、この夏目指したい姿のヒントが見えてくるはず。 ハイライトの陰影でふんわり エアリーなレイヤ&#