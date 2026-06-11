俳優の三浦翔平がサーフィンを楽しむ姿に反響が集まっている。１１日までに自身のＳＮＳを更新した三浦は、インスタグラムに「仲間達と師匠と共に高知にサーフトリップａｗｅｓｏｍｅ」とつづると、オフショットをアップ。ウェットスーツ姿で波に乗りポーズを取るショットや、仲間と海辺を背景に並んだショットや、乾杯をする様子などを披露した。この投稿にファンからは「めちゃくちゃカッコいい」「最高ですね〜！良い写