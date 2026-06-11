楽しみにしていた娘の誕生日会。その当日、“招かれざる客”がやって来たという、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 仲良しの子を誕生日会に招待 わが家には、小学校3年生になる娘がいます。このたび、仲良しのクラスメイトたちを娘の誕生日会に招待しました。 その子たちの家は近所で、お互いの家も知っている間柄。それぞれの誕生日にはパーティーをして、招待してもらっていました。 「今度