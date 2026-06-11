◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほペイペイ）阪神・藤川球児監督が、ソフトバンクとの力の差を認めた。この日は４回に大山のソロ本塁打で先制したが、パーフェクト投球を続けていた伊藤将が直後に同点ソロを献上。さらに、栗原に勝ち越しの中犠飛を浴びて逆転された。６回に同点に追いつくも、７回に畠が勝ち越し打を打たれて万事休す。昨年の日本シリーズで苦杯をなめた常勝軍団に、