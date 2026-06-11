韓国発のグローバルガールズグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の日本人メンバーで、ＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良が、１１日までに自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルスでのオフショットを公開した。髪をピンク色に染めた宮脇は「ＬＡで推し活」と書き始めると、ロサンゼルスの街中で飲み物を片手に歩く様子やアイス、寿司の写真などをアップ。また「Ｔｈｉｓｉｓｔｈｅｗａｙ.我らの道」とつづ