グラビアアイドル、コスプレイヤーの東雲うみが、9日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】もっちもちの膨らみが圧巻！新境地を披露した東雲うみ 同号では表紙と巻頭グラビアを飾った東雲。黒の面積少なめな衣装によって強調された“G”クラスの迫力満点なグラマラスボディを10ページにわたって披露している。 自身のX(旧ツイッター)では「ワイルドな新境地グラビア ぜひ観てね」と登