アメリカとイランとの攻撃の応酬が激しくなる中、ロイター通信は11日、戦闘終結に向けた暫定的な合意を目指す交渉が続いていると報じました。アメリカ軍が10日に追加の攻撃を行ったことに加え、イラン側もホルムズ海峡を封鎖するなど攻撃の応酬が激しくなり緊張感が高まっています。こうした中、ロイター通信は11日、イランの関係者の話として、戦闘終結に向けた「暫定的な合意を目指す交渉を継続している」と報じました。その上で