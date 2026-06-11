「ゆるキャン△ つなげるみんなのオールインワン！！」などのモバイルゲームを運営するenishが、9日に保有するビットコインすべてを処分し、622万円あまりの売却損を計上することが明らかになった。 関連記事：1ビットコインも保有していないのに「Bitcoin Japan」旧堀田丸正が描く将来像 同社は2025年4月に1億400万円で8.063BTCのビットコインを取得。取得時の発表によると、財務資産の分散化を図ると同時に、価