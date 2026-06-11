高市早苗首相の秘書が関与したと報じられている、総裁選での対立候補への誹謗（ひぼう）中傷動画の投稿問題。当初、高市首相は「私自身も秘書も面識がない」と、疑惑を真っ向から否定していた。 だがその後、動画作成を証言した松井健氏と秘書のものとされるオンライン会議の音声を文春オンラインが報道。7日には共同通信が、松井氏が実名で行った「高市氏陣営から相談され、対立候補に批判的な動画を作り、SNSで大量発信した」