◇MLB ジャイアンツ11×-10ナショナルズ(日本時間11日、オラクル・パーク)昨季までNPBの巨人に在籍し、MLBのナショナルズでプレーするフォスター・グリフィン投手がジャイアンツで6回1失点の好投。試合終盤に救援陣が炎上し、自身8勝目とはなりませんでした。今季4年ぶりにメジャー復帰を果たしたグリフィン投手は、開幕から先発ローテーションを回り、7勝をマーク。チームの勝ち頭として、奮闘を見せています。初回からスイーパー