自民党の磯崎参院国対委員長は、自民党総裁選などで高市総理の陣営がほかの候補の中傷動画を作成したとされる問題をめぐり、高市総理の国会答弁の内容に誤りがあったとして、修正を申し出ました。自民党の磯崎参院国対委員長は11日、立憲民主党の斎藤参院国対委員長と会談し、今月5日に行われた参院・予算委員会で高市総理が中傷動画に関して答弁した内容に誤りがあったとして、発言を修正すると申し出ました。これに対し、斎藤氏