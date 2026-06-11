中東のオマーン沖で石油タンカーがアメリカ軍の攻撃を受け、インド人乗組員3人が死亡しました。インド政府は攻撃を非難し、アメリカ側に抗議しています。アメリカ中央軍は10日、オマーン沖を航行していたパラオ船籍の石油タンカーに精密誘導弾を発射し、航行不能にしたとSNSで明らかにしました。イランから石油を輸送し、アメリカによる海上封鎖に違反したためだとしています。これについて、インド外務省の報道官は11日、インド人