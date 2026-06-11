「楽天８−２巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）巨人の連勝が「６」でストップ。仙台に帰ってきた先発・田中将大投手が移籍後最短ＫＯとなる２回５失点と誤算だった。初回４安打、２盗塁と楽天打線を止められず、いきなり４失点を喫した。さらに二回には２死からピンチを招いてマッカスカーに適時打を浴びた。９日の則本に続いて、１２球団勝利のかかったマウンドだったが、２回６安打５失点に沈み、「悔しい結果にな