All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能一家に関するアンケートを実施しました。その中から、「美男美女だと思う芸能一家」ランキングの結果をご紹介します。【4位までの全ランキング結果を見る】2位：千葉一家／52票2位にランクインしたのは千葉一家です。長男の新田真剣佑さん、次男の眞栄田郷敦さんは、ともに目鼻立ちがくっきりとした彫刻のように端正なビジュアルで