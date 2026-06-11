俳優の佐々木希さんは6月10日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影のオフショットを公開しました。【動画】ベッドの中の佐々木希「なりたい顔ナンバーワンです」佐々木さんは「カレンダーオフショット『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』というタイトルということで、普段のグラフィック撮影のお仕事ではなかなかない、目線ありのショットだけだったので新鮮で」とつづり、4本の動画と11枚の写真を投稿。1本目