Q. 「熱中症対策は梅雨明けからでは遅い」って本当ですか？Q. 「去年の夏、熱中症になって大変だったので、今年はしっかり対策しようと思っています。6月は梅雨で天気も悪そうなので、梅雨明けから気を付けようと思っていましたが、友人から『今からしないと遅い』と言われました。本当でしょうか？」A. 本当です。梅雨明け直後が最も危険ですので、6月から対策しましょう熱中症対策というと、「梅雨が明けて本格的に暑くなってか