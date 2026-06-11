映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』の公式X（旧Twitter）アカウントは6月10日、投稿を更新。出演する俳優の川口春奈さん、高杉真宙さんが“夫婦”として密着する姿を公開しました。【写真】川口春奈＆高杉真宙の密着“夫婦”ショット「限りある命で紡いだ『愛の実話』映画化」同アカウントは「限りある命で紡いだ『愛の実話』映画化」と、作品のイントロダクションを紹介。そして、主役の「遠藤和」を演じる俳優