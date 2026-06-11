大阪府寝屋川市の路上で、高齢の男性をひき逃げしたとして、57歳の男が逮捕されました。男性はろっ骨を折るなどして重傷です。 ひき逃げと過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは、大阪府四條畷市の無職の57歳の男です。 警察によりますと、男は11日午前0時40分ごろ、寝屋川市三井南町にある路上で76歳の男性をはねてケガをさせたにもかかわらず、現場から逃走した疑いがもたれています。 男性は当時、車から降りて路上で立ってい