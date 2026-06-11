巨人が１１日の楽天戦（楽天モバイル）に２―８で敗れ、連勝は６でストップ。５月３１日の日本ハム戦以来９試合ぶりの黒星となった。凱旋試合を飾ることはできなかった。この日の先発は楽天で長らくエースとして君臨し続けたベテラン・田中将。巨人への移籍後、同地での登板は初めてとなったが、立ち上がりから相手打線に捕まった。初回に一死三塁と早々にピンチを招くと、辰己に適時内野安打を放たれ先制点を献上。その後も