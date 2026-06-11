カーリングの日本選手権５日目（１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、女子の北海道銀行が無傷の６連勝を飾った。２次リーグ第２戦は中部電力に９―６で勝利。２―２の第４エンド（Ｅ）に大量４点を奪うと、中部電力の粘りに遭いながらも、振り切った。スキップ・仁平美来は「前半は自分たちのやりたいショットができていていい感じで試合を運ぶことができた。後半はアイスの変化もあって苦戦した部分もあったが、全員でコミ