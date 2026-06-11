中道改革連合・立憲民主党・公明党は１１日、国会内で合同政調審議議会を開催。中道の岡本三成政務調査会長は日本銀行の政策決定会合（１５、１６日）などに関して言及した。日銀は１０日に植田和男総裁が感染症の治療で入院したことを受けて金融政策決定会合に欠席すると発表した。冒頭、岡本氏は「日銀の植田総裁が病気療養に入られて、ただ、しっかりとした治療をお受けになり復帰される日程も明確になっていますので、し