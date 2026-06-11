良血馬のショウナンカノア（牝２歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドレフォン）は、順調な調整が進んでいる。デビュー戦は１３日の函館５Ｒ・芝１２００メートルで、鞍上は池添謙一騎手＝栗東・フリー＝。近親に２５年ＮＨＫマイルＣ２着のマジックサンズや、２３年桜花賞２着のコナコーストなどを持つ血統。マジックサンズは札幌２歳Ｓを制するなど、同族には早い時期から活躍する馬が多い。吉田光助手は「栗東である程度作ってきてい