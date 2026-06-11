◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・田中将大投手（３７）が移籍後最短２回５失点ＫＯで３敗目を喫した。古巣・楽天との初対決で６安打２四球と荒れ「本当いいようにやられてしまった。チームに迷惑をかけましたし、後続の投手たちにも負担をかけてしまった。もう、悔しさしかないです」と言葉を振り絞った。チームは６月初黒星。連勝は６で止まった。